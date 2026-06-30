«Страшный сон»: Мария Гуськова прокомментировала развод с Виктором Логиновым

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Ранее женщина обвинила актера в абьюзе.

Бывшая жена актера Виктора Логинова впервые высказалась о разводе со звездой сериала «Счастливы вместе». В эксклюзивном комментарии изданию Super.ru Мария Гуськова призналась, что долгое время пыталась спасти брак, однако в итоге ничего хорошего так и не вышло.

«Буду откровенна: это был тяжелый путь. После того громкого заявления я, если честно, пыталась склеить то, что уже разбилось. <…>. В апреле он публично заявил о нашем примирении, хотя в реальности его не было», — сказала Гуськова.

По словам бывшей супруги Логинова, окончательно решение о разводе было принято буквально в один момент. Тогда, как отметила Гуськова, она узнала «такое», после чего стало ясно: спасать отношения не имеет смысла. О том, что это, Мария раскрывать не стала.

«Я думала, что буду страдать, а оказалось — только показалось. За один день пришла в себя», — добавила Гуськова.

Развод Мария пережила спокойно. Женщина даже не вспоминает о бывшем муже. Сейчас она занята карьерой. Случившееся Гуськова вспоминает, по ее словам, как «страшный сон».

Кроме того, Мария прокомментировала информацию о возможной новой девушке Логинова. Не так давно по сети распространились новости о том, что избранница, с которой Виктор изменял Марии, ждет ребенка. Гуськова отметила: это ложь.

Ранее стало известно, что Виктор Логинов развелся с Марией Гуськовой. В 2025 году, после пяти лет брака, женщина обвинила актера в рукоприкладстве и изменах.

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