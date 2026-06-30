В Санкт-Петербурге корги выселили из квартиры по решению суда

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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После развода бывшие супруги не смогли поделить квартиру, но неожиданно главным вопросом спора стал домашний питомец.

В Санкт-Петербурге собаку породы корги выселили из квартиры по решению суда. Хозяину пришлось расстаться с питомцем после разбирательства с бывшей женой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Необычное дело рассматривал Красносельский районный суд. Бывшие супруги не могли урегулировать спор по недвижимости: квартира была оформлена в долях на обоих, однако фактически в ней проживал мужчина вместе со своей собакой.

Женщина заявила в суде, что страдает аллергией на шерсть, поэтому животное не должно находиться в квартире. При этом, по данным пресс-службы, сама она в спорном жилье не появлялась.

Мужчина считал, что претензии бывшей супруги связаны не столько со здоровьем, сколько с конфликтом из-за имущества и личными обидами. Однако суд поддержал позицию истицы и обязал убрать собаку из квартиры.

После этого исполнением решения занялись судебные приставы. Мужчину вызвали на беседу и предупредили о последствиях игнорирования судебного акта. Когда ему назначили исполнительский сбор в размере десяти тысяч рублей, он нашел знакомых, которые согласились забрать корги к себе. После фактического исполнения решения исполнительное производство было окончено.

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