Путин и Токаев обсудили совместные проекты России и Казахстана в сферах торговли и энергетики

Фото: Zuma/ТАСС

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Касым-Жомарт Токаев также поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель.

Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

«При обсуждении международной и региональной повестки дня Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями по итогам своего недавнего визита в Брюссель», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы президенты поговорили об итогах государственного визита Владимира Путина в Казахстан в мае. Стороны подтвердили внимание к дальнейшему развитию сотрудничества и сохранению устойчивых межгосударственных отношений между Россией и Казахстаном.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор — сообщалось, что беседа носила дружеский характер и продлилась 55 минут. Во время разговора стороны обсудили ключевые международные проблемы и перспективу развития двусторонних отношений.

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