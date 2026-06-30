Роднина назвала смерть Дмитриева невосполнимой утратой

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Песня; ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Артур Дмитриев скончался 29 июня 2026 года на 59-м году жизни. Причиной смерти стало расслоение аорты.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ирина Роднина назвала смерть двукратного чемпиона Артура Дмитриева невосполнимой утратой, которая перевесила все остальные события в фигурном катании.

«Потеря такого человека невосполнима», — заявила она.

Артур Дмитриев остается единственным в истории фигуристом-мужчиной, сумевшим завоевать олимпийское золото в парном катании с двумя разными партнершами. В 1992 году в Альбервилле он победил в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году в Нагано — с Оксаной Казаковой. В его активе также серебро Олимпиады-1994, два золота чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Артур Дмитриев скончался 29 июня 2026 года на 59-м году жизни. Причиной смерти стало расслоение аорты. По данным Федерации фигурного катания на коньках России, у спортсмена случился сердечный приступ во время сборов в Орле, после чего его экстренно доставили в московскую клинику, где провели срочную операцию. Медики боролись за жизнь фигуриста, но спасти его не удалось.

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