Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Общий объем вложений в свободную экономическую зону в регионе составит более 245 миллиардов рублей.

В Курской области, несмотря на сложную ситуацию, растут инвестиционная активность и промышленное производство. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором региона Александром Хинштейном.

Глава государства отметил, что промышленное производство в области постепенно увеличивается. По его словам, положительная динамика также видна в инвестициях в основной капитал и в развитии новых проектов.

«Я смотрю, промышленное производство подрастает, и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно», — подчеркнул Путин.

В свою очередь Хинштейн доложил Путину, что общий объем инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Курской области составит более 245 миллиардов рублей. Кроме того, с запуском энергоблока Курской атомной электростанции-2 (КУАЭС-2) у региона появился значительный запас мощности для производства энергии.

Губернатор подтвердил, что в регионе сохраняются позитивные тенденции. По его словам, Курская область показывает рост инвестиционной привлекательности и по итогам первого квартала вошла в тройку лидеров Центрального федерального округа после Москвы и Московской области.

Помимо этого, Хинштейн уточнил, что объем инвестиций составил почти 55 миллиардов рублей. Только на Петербургском международном экономическом форуме в этом году регион заключил 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял около 85 миллиардов рублей.

В качестве примеров крупных проектов губернатор назвал запуск третьей очереди комплекса компании «Содружество» по переработке масличных культур. По его словам, это одно из крупнейших предприятий такого профиля в мире, его мощность составляет три миллиона тонн маслосемян в год.

Также в регионе запустили современный семенной завод компании «Агротек». Хинштейн отметил, что предприятие полностью закрывает потребности области по сое, кукурузе и пшенице.

К тому же инвесторы видят потенциал Курской области, а также изменения в деловом климате и повышение прозрачности работы. При этом Хинштейн признал, что ситуация в регионе остается непростой, поэтому области необходима поддержка федерального правительства.

Хинштейн добавил, что Курская область остается прежде всего аграрным регионом. Как он отметил, даже несмотря на то что часть самых плодородных земель вышла из оборота, область продолжает показывать достойные результаты.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал, что ждет киевский режим за преступления в Курской области.

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