Женщине оторвало ноги: что известно о пострадавших при взрыве в Монако

Фото: Reuters/Manon Cruz

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Одним из раненых, предположительно, оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Пострадавшей при взрыве в Монако женщине оторвало ноги. Об этом сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на источники.

По данным издания, вторым пострадавшим может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Он, предположительно, получил ожоги и осколочные ранения. Ранее телеканал BFMTV также сообщал, что Ермолаев мог оказаться среди раненых после взрыва.

Мужчину сфотографировали на носилках в сознании. Состояние женщины, которая находилась рядом с ним, оказалось значительно тяжелее. После взрыва ее экстренно доставили в больницу Ниццы, где врачи провели ампутацию.

Туда же, по данным издания, доставили самого Ермолаева и третьего пострадавшего. Личность этого человека пока не установлена. Сообщается, что взрывной волной его отбросило в сторону, он получил ожоги и ушибы. Кроме того, предположительно, в его ноге застрял болт от взрывного устройства.

Ранее газета Figaro со ссылкой на источники в полиции сообщала, что при взрыве в Монако пострадали три человека. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее первым подобным случаем в истории княжества.

Князь Монако Альбер II осудил случившееся и заявил, что взрыв потряс все монегасское общество. О задержании предполагаемого злоумышленника правоохранители пока не сообщали.

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