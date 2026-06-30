В паспорте совсем другая? Юрист предупредил о рисках изменения личной подписи

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Если возникнет спор, вопрос о подлинности обычно решается с помощью почерковедческой экспертизы.

Российские законы не запрещают гражданам менять личную подпись и не устанавливают строгих требований к ее виду. Однако слишком частые и заметные изменения могут привести к сложностям, если подлинность документа придется доказывать в спорной ситуации. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, сам факт того, что подписи в разных документах выглядят непохоже, не означает мгновенной недействительности этих бумаг. Если между сторонами возникнет конфликт, вопрос о подлинности подписи чаще всего решается при помощи почерковедческой экспертизы.

Как разъяснил Хаминский, специалист в таком случае проверяет не только внешний вид подписи. Также эксперт проводит оценку устойчивых индивидуальных признаков почерка, позволяющих понять, действительно ли документ был подписан конкретным человеком.

К тому же юрист подчеркнул, что признать документ недействительным исключительно из-за отличия подписи от привычного варианта не выйдет. Для этого необходимо доказать, что подпись ставил не сам гражданин, что документ был подписан без его воли или что есть другие законные основания для признания бумаги недействительной.

При этом Хаминский отметил, что подпись — способ подтвердить волеизъявление человека при совершении сделок и оформлении документов. В связи с чем желательно, чтобы она была относительно постоянной и позволяла идентифицировать подписанта.

По мнению юриста, чрезмерно частая и существенная смена подписи может затруднять доказывание ее подлинности и становиться причиной назначения экспертизы при споре. В связи с этим Хаминский порекомендовал без необходимости не изменять личную подпись.

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