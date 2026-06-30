Кравцов: около девяти тысяч школьников стали стобалльниками по итогам ЕГЭ-2026

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По словам министра, это рекордный показатель.

В 2026 году около девяти тысяч школьников по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 100 баллов — это рекорд. Новостью поделился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе брифинга, который был посвящен итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Он добавил, что 200 баллов на экзамене набрали 895 учеников, 300 — 73, а 400 баллов — семь школьников.

Также министр просвещения напомнил, что впервые за 25 лет ученица из московской школы № 1409 Екатерина Малкова набрала рекордные 500 баллов. Она получила высшие оценки по всем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии.

«В целом хочу сказать, что экзамен прошел штатно, не было утечек экзаменационных материалов и обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях», — сказал Сергей Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Екатерину Малкову с успешной сдачей государственного экзамена.

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