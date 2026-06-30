В Челябинской области пропала женщина во время катания на сапборде

Фото: Telegram/su_skr74/Челябинский Следком

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Она отстала от туристической группы, с которой сплавлялась по реке Ай.

В Челябинской области пропала 35-летняя женщина во время катания на сапборде по реке Ай. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

Согласно имеющимся данным, она была частью туристической группы из 15 человек, которые осуществляли сплав на сапбордах 28 июня 2026 года. Организацией маршрута и арендой оборудования осуществлялись индивидуальным предпринимателем.

По информации ведомства, туристка отстала от группы, упала в воду и была унесена сильным течением.

Поисками женщины занимаются сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Также к операции были привлечены квадрокоптеры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Корреспондент 5-tv.ru связался с родственницей предпринимателя, организовавшего экскурсию. По ее словам, у бизнесмена есть опыт сплавов на сапбордах. Однако она не в курсе, кто руководил конкретно той группой, частью которой и была пропавшая.

«То ли она зацепилась за бревно, то ли что. Пока они до нее доплыли. Она же прицеплена к сапу. Там сразу и МЧС, и всех-всех на ноги подняли. Она, говорит, начала сама выгребать, не дождавшись. Уже к ней ехали на помощь. Ей кричали, говорили: «Ты стой спокойно. Зацепилась-зацепилась, сейчас тебя профессионалы освободят», — объяснила родственница предпринимателя.

Она также добавила, что течение в том месте, где пропала женщина, очень сильное. А в этом году поток даже мощнее, чем был весной, когда вода шла с гор.

Подобный случай, по ее словам, в практике бизнесмена произошел впервые.

Сам организатор туров общаться с прессой отказался. Комментировать произошедшее не стали и его сотрудники в магазине по продаже соответствующего оборудования. Они не предоставили СМИ и документы на право оказания подобных услуг. Уголка потребителя в торговом зале тоже не нашлось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что было найдено тело 45-летней женщины, пропавшей вместе со своим сожителем во время сплава на лодке по реке Агул в Красноярском крае. Пропавшего вместе с ней мужчину все еще ищут.

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