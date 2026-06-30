Еще и поет: Оксана Самойлова объявила о запуске музыкальной карьеры

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Совместной работы с экс-мужем, рэпером Джиганом, пока не планируется.

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова на странице в социальных сетях объявила о начале музыкальной карьеры. Дебютная композиция получит название «Мамми». Релиз трека на цифровых площадках состоится в июле 2026 года.

Самойлова добавила, что работа над музыкальным материалом не ограничивается одной песней — на данный момент готово уже четыре композиции.

В своих публикациях Оксана обозначила амбициозные планы на будущее. Блогер рассматривает возможность масштабных коллабораций с другими известными артистами и не исключает, что в дальнейшем будет активно развиваться в этом направлении.

Однако аудитория обратила внимание на один важный нюанс: в ближайшей перспективе совместная работа с бывшим супругом, рэпером Денисом Устименко-Вайнштейн, более известным как Джиган, не планируется. Сама Самойлова подчеркнула, что считает такой фит возможным когда-нибудь позже, но на текущий момент это не входит в ее творческие задачи.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведенная Оксана Самойлова покоряла Канны в откровенных нарядах.

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