Песков: Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Отвественным в этой сфере явлется вице-премьер Александр Новак.

Россия ведет переговоры о возможности импорта нефтепродуктов из других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это (импорт нефтепродуктов. — Прим. ред.) будет происходить», — пояснил представитель Кремля.

Песков заметил, что если все сложится удачно, то это станет шагом на пути к стабилизации ситуации на рынке и поможет сбить ажиотажный спрос.

Однако с какими именно странами ведутся переговоры по вопросу импорта нефтепродуктов, пресс-секретарь не уточнил. Добавил лишь то, что более подробной информации обладает заместитель председателя правительства Александр Новак. Именно он непосредственно занимается решением этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что регионам России необходимо повысить эффективность использования топлива. Такое поручение дал Новак на совещании по ситуации на внутреннем рынке. Он отметил, что нужно распределять ресурсы, учитывая текущие потребности экономики.

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