До дневного зноя или после? Как правильно поливать огород

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Специалист развеял миф о том, что капли воды способны спровоцировать ожог листьев в солнечный день.

Растения на огороде лучше всего поливать вечером. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал садовод Андрей Туманов.

Он пояснил, что производить полив огорода желательно вечером, так это даст растениям больше времени для насыщения влагой. К тому же тогда вода лучше впитывается и меньше испаряется.

Однако если ваши культуры посажены в теплицу, то вечерний полив, напротив, противопоказан. В закрытом пространстве происходит сильное увеличение влажности, что приводит к образованию конденсата. Он выпадает на листья и может спровоцировать развитие болезней, предупредил эксперт.

Туманов также посоветовал избегать образования корки на почве. Она формируется в жаркую погоду за счет уплотнения верхнего слоя. Он вытягивает влагу из нижних слоев. Чтобы это предотвратить, нужно вовремя рыхлить землю.

Хорошо сохраняет жидкость и мульча. Она защищает верхний слой почвы от испарений. Специалист рекомендовал использовать ее для растений, землю вокруг которых тяжело рыхлить. Например, для моркови в начале ее роста.

Плодовые деревья тоже нуждаются в особенном поливе. Для максимального сохранения влаги в грунте нужно увлажнять не верхний слой, а внутренний. Для этого рядом с растением необходимо вырыть несколько ямок и заливать воду в них. А затем засыпать их сухой почвой.

«Так вся вода оказывается внутри пласта почвы и максимально впитывается корневой системой дерева», — отметил садовод.

Туманов также разрушил миф о том, что капли воды могут обжечь листья, образуя эффект линзы. В действительности этого не происходит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что некоторые дачные растения способны выдержать летнюю жару и нехватку влаги. Они становятся особенно актуальны в последние годы, когда в российских регионах увеличилось количество жарких периодов.

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