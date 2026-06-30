Эксперимент в телеэфире: Национальная Медиа Группа запускает показ коротких вертикальных сериалов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Микродрамы можно будет увидеть на телеканале «ЧЕ!» с 3 июля.

Национальная Медиа Группа впервые в России запускает показ коротких вертикальных сериалов в телевизионном эфире. Старт намечен на 3 июля на телеканале «ЧЕ!».

Зрители, по сути, становятся свидетелями появления новой ниши на стыке мобильного и традиционного просмотра.

«Телеканал „ЧЕ!“ всегда был открыт к новым форматам и выход вертикальных микродрам в эфир — сознательный эксперимент, который логично продолжает нашу стратегию. Мы видим, как меняются привычки аудитории: люди все чаще предпочитают короткий динамичный контент. Микродрамы отвечают на этот запрос — они созданы с таким темпом, чтобы удержать внимание с первой секунды. Теперь мы переносим эту драматургию на большой экран, давая зрителям возможность получить новый опыт», — комментирует Елена Карпенко, генеральный продюсер платформы «Сторис», директор телеканала «ЧЕ!».

Микродрамы — это контент, который зрители смотрят на ходу, уточнила Карпенко. Но хорошая история заслуживает большого экрана — вне зависимости от того, для какого формата она была создана изначально.

Что смотреть

Речь идет про четыре мини-сериала, которые ранее были доступны лишь на портале «Сторис». Теперь эти проекты появятся в сетке вещания «ЧЕ!» в экспериментальном слоте «Люби вертикально».

«Беременна от олигарха» — первый в России оригинальный проект в жанре микродрамы. По сюжету героиня Маша, пережив предательство жениха, узнает о своей случайной беременности от олигарха.

— первый в России оригинальный проект в жанре микродрамы. По сюжету героиня Маша, пережив предательство жениха, узнает о своей случайной беременности от олигарха. «Босс на одну ночь» — история о девушке Насте, чья жизнь меняется после неожиданной ночи с боссом. Героиня оказывается в центре семейного конфликта, где главной соперницей становится ее собственная сестра.

— история о девушке Насте, чья жизнь меняется после неожиданной ночи с боссом. Героиня оказывается в центре семейного конфликта, где главной соперницей становится ее собственная сестра. «Гол прямо в сердце» — любовь и соперничество вокруг популярного футболиста. Три девушки борются за внимание звезды спорта.

— любовь и соперничество вокруг популярного футболиста. Три девушки борются за внимание звезды спорта. «Близняшки. Борьба за наследника» — история современной Золушки, которая пытается обрести свободу от опекунов, самых настоящих тиранов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.