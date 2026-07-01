Массовые отключения: на Украине экспортируют электроэнергию при внутреннем дефиците
На Украине экспортируют электроэнергию при внутреннем дефиците
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Как минимум три региона останутся без света.
Часть облэнерго Украины объявили о планах ввести отключения электроэнергии. Об этом сообщило издание EADaily.
«Украинская энергосистема стала настолько фрагментированной, что отдельные регионы имеют переизбыток электроэнергии, который идет на экспорт. Зато в других из-за жары и скачка потребления введут отключения», — сказано в статье.
В трех частях Украины — в Прикарпатье, Запорожской и Черкасской областях — с 30 июня в период с 16:00 до 22:00 начнут отключать электроэнергию. При этом сколько конкретно будут действовать эти меры, не указано.
Тем временем экспорт электроэнергии с Украины продолжает расти. Журналисты выяснили, что 29 июня поставки за границу составили 7,5−8 ГВт-ч. В то время как закупки — 6−6,5 ГВт-ч.
Чтобы получить электроэнергию, украинцы все чаще прибегают к солнечной генерации. Киевский режим находит электроэнергию для экспорта, однако доставить ее в центр и на север страны не может.
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