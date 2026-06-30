Знали жертву заранее: что выяснил СК об убийстве студента в Омске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Следствие считает, что нападение не было случайным, к расправе готовились заранее.

Шестеро обвиняемых в убийстве 20-летнего студента в Омске были знакомы с ним до преступления и успели пообщаться лично. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

В ведомстве пояснили, что молодой человек не уехал бы на пустырь с незнакомцами. По данным следствия, после приезда обвиняемых в Омск они некоторое время общались с потерпевшим вживую, хотя этот период был недолгим.

По версии следствия, 20 июня 2026 года четверо молодых людей и две девушки в возрасте от 20 до 24 лет связали студенту руки и ноги скотчем. После этого его перенесли к заброшенному зданию на улице 10 лет Октября в Омске.

Там на молодого человека напали с ножом. Ему нанесли множественные удары в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений студент умер на месте. После убийства фигуранты обмотали тело мусорными мешками и спрятали его в яме.

В прокуратуре Омской области сообщили, что как минимум часть обвиняемых специально приехала в город из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По данным надзорного ведомства, они заранее сняли квартиру, купили скотч, мусорные мешки и перчатки, а также пытались подготовить себе алиби.

Омский суд арестовал четверых обвиняемых 29 июня, среди них две девушки. Еще двум фигурантам меру пресечения должны избрать 30 июня.

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