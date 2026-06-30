Есть у каждого, но не родинка: эта «отметина» на теле может сигнализировать о раке

Daily Mail: старая отметина на теле может сигнализировать о раке

Фото: © Getty Images/Arturo Peña Romano Medina

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Специалисты бьют тревогу.

Наличие старых шрамов на коже существенно повышает вероятность развития онкологических заболеваний, включая агрессивные формы меланомы. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Телеведущий Майк Парри столкнулся с тем, что его шрам над бровью, полученный 53 года назад, внезапно начал кровоточить и превратился в опухоль.

После обращения к медикам выяснилось, что у мужчины базальноклеточная карцинома сразу в нескольких местах: на лице и на руке. Специалисты предупреждают, что поврежденные ткани содержат меньше защитных клеток и пигмента, что делает их крайне уязвимыми перед ультрафиолетовым излучением.

Врачи подчеркивают, что многие ошибочно ищут признаки рака только в изменившихся родинках, игнорируя незаживающие ранки на месте старых травм.

«Базальноклеточные карциномы часто возникают из-за накопительного воздействия солнца в повседневной жизни», — отмечает консультант-дерматолог Адиль Шерааз.

По его словам, такие опухоли могут выглядеть как обычные порезы, которые долго не затягиваются. Несмотря на то что данные образования редко бывают смертельными, они способны «разъедать» здоровые ткани, приводя к серьезному обезображиванию лица или даже потере зрения, если новообразование находится рядом с глазом.

Особое внимание стоит уделять защите рубцов от солнечных лучей, так как в шрамах нарушено кровообращение, что мешает иммунной системе эффективно патрулировать этот участок.

Майк Парри, который всегда избегал прямого солнца, был крайне удивлен диагнозом, однако врачи пояснили, что его бледная кожа и низкий уровень витамина D также являются факторами риска.

Сейчас ведущий проходит курс лучевой терапии. Дерматологи настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные кремы с апреля по сентябрь, даже если погода кажется пасмурной, чтобы избежать повреждения ДНК клеток.

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