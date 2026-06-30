Оставила предсмертную записку: пожилая женщина отравила четверых внуков и дочь

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

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Отец детей пытался добиться опеки над детьми.

В американском городе Меканиквилл произошла трагедия, которая потрясла всю страну. В одной из квартир были обнаружены тела шести членов одной семьи, включая четырех детей. Следователи считают, что к их смерти может быть причастна 64-летняя бабушка, которая также скончалась. Об этом сообщило People.

Тела обнаружили после жалоб соседей

Полиция прибыла в жилой дом после того, как соседи сообщили, что несколько дней не видели членов семьи и начали беспокоиться из-за странного запаха из квартиры.

Во время проверки правоохранители обнаружили тела шести человек.

Погибшими оказались 64-летняя Эми Стедман, ее 44-летняя дочь Сара Майерс и четверо внуков: 13-летняя Харпер, 11-летний Хадсон и десятилетние близнецы Гэвин и Грейслинн Хармон.

Следствие рассматривает версию умышленного отравления

Начальник полиции Меканиквилла Уильям Рэббит сообщил, что в квартире были найдены лекарства, а также другие улики, указывающие на возможное умышленное отравление.

После убийства пожилая женщина, по одной из версий, покончила с собой. На это указывает то, что следователи обнаружили рукописную предсмертную записку от злоумышленницы.

При этом правоохранители подчеркивают, что расследование продолжается, а окончательные выводы будут сделаны после завершения токсикологических экспертиз. Пока официальные причины смерти всех погибших не названы.

По данным, один из детей также получил смертельные травмы, нанесенные острым предметом.

Отец детей готовился к встрече с ними после многолетней разлуки

Особую трагичность истории придает тот факт, что отец четверых детей, Брэйди Хармон, на протяжении шести лет пытался добиться права на общение и опеку над сыновьями и дочерью. Мужчина проживает в штате Юта и, по его словам, должен был увидеть детей уже в ближайшие дни.

В интервью местным СМИ он рассказал, что в последний раз разговаривал с детьми по видеосвязи в начале июня и не мог предположить, что произойдет подобная трагедия.

Мотив трагедии пока неизвестен

Следователи пока не называют возможные причины случившегося. По информации американских СМИ, одной из версий может быть недовольство бабушки решением суда о передаче детей отцу. Однако подтверждения этой информации пока нет.

В полиции подчеркивают, что на данном этапе нет никаких данных, свидетельствующих о причастности к гибели семьи посторонних лиц. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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