Просто помыть недостаточно: как правильно ухаживать за разделочной доской

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Бактерии способны задерживаться в царапинах на поверхности.

Большинство людей уверены, что после готовки достаточно ополоснуть разделочную доску водой с моющим средством. Однако специалисты по уборке предупреждают: этого не всегда хватает, особенно если на поверхности разделывали сырое мясо, рыбу или птицу. Один важный шаг многие пропускают, хотя именно он помогает избавиться от опасных бактерий. Об этом сообщило Yahoo.

Почему обычного мытья бывает недостаточно

Разделочные доски ежедневно контактируют с продуктами, которые могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку и другие микроорганизмы.

Особенно это касается деревянных и пластиковых поверхностей с царапинами, где бактерии способны задерживаться даже после тщательного мытья.

Поэтому специалисты рекомендуют не ограничиваться только губкой и средством для посуды.

Шаг, который многие забывают

После мытья разделочную доску необходимо полностью высушить.

По словам экспертов по уборке, влажная среда способствует размножению бактерий и появлению неприятного запаха. Именно поэтому доску лучше не оставлять лежать горизонтально на столешнице или в раковине.

Оптимальный вариант — поставить ее вертикально в хорошо проветриваемом месте, чтобы обе стороны могли высохнуть естественным образом.

Дезинфицировать тоже важно

Если на доске разделывали сырое мясо или рыбу, специалисты советуют периодически проводить дополнительную дезинфекцию.

Для этого можно использовать специальные средства для кухни или домашний раствор уксуса и воды. Некоторые хозяйки также применяют лимон и крупную соль для удаления запахов и очищения поверхности.

Однако эксперты напоминают: деревянные доски нельзя надолго замачивать в воде или мыть в посудомоечной машине, если производитель этого не рекомендует.

Когда пора менять разделочную доску

Даже самый качественный кухонный инвентарь не служит вечно.

Глубокие царапины, трещины и сколы становятся местом скопления бактерий, которые трудно удалить обычным мытьем. Если поверхность сильно повреждена, специалисты рекомендуют заменить доску новой.

Особенно это касается пластиковых изделий, на которых следы ножа появляются быстрее всего.

Почему лучше иметь несколько досок

Эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют использовать отдельные разделочные доски для разных категорий продуктов. Например:

одну — для сырого мяса и птицы;

вторую — для рыбы;

третью — для овощей и фруктов;

четвертую — для хлеба и готовых продуктов.

Такой подход снижает риск перекрестного загрязнения и помогает предотвратить пищевые отравления.

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