Эффект морального лицензирования: почему хорошие поступки иногда заставляют вести себя хуже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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После тренировки некоторые награждают себя фастфудом, а после продуктивного рабочего дня позволяют себе несколько часов бесцельного сидения в социальных сетях.

Сходили в спортзал и решили, что заслужили кусок торта? Пожертвовали деньги на благотворительность и позволили себе дорогую покупку? Психологи называют это моральным лицензированием — когнитивной ловушкой, из-за которой хорошие поступки могут неожиданно подтолкнуть человека к поведению, которое противоречит его собственным целям. Об этом сообщило Yahoo.

Что такое моральное лицензирование

Моральное лицензирование — это психологический эффект, при котором человек после хорошего поступка подсознательно разрешает себе сделать что-то менее полезное или даже вредное.

Иными словами, мозг начинает воспринимать добрый или правильный поступок как своеобразный кредит, который можно потратить позже.

Именно поэтому после тренировки некоторые награждают себя фастфудом, а после продуктивного рабочего дня позволяют себе несколько часов бесцельного сидения в социальных сетях.

Почему мозг так работает

По словам психологов, человеку важно воспринимать себя как хорошего, ответственного и морального человека.

Когда мы совершаем что-то правильное, самооценка получает подтверждение. После этого внутренний контроль может временно ослабевать, потому что мозг считает, что мы уже «заработали» право немного нарушить собственные правила.

Эксперты подчеркивают: это происходит неосознанно и не означает, что человек лицемерен или слабохарактерен.

Как это мешает достигать целей

Эффект морального лицензирования особенно заметен в вопросах здоровья, финансов и саморазвития. Например:

после полезного завтрака человек позволяет себе вредный ужин;

после одной тренировки перестает заниматься всю неделю;

после нескольких часов продуктивной работы откладывает важные дела на потом;

после благотворительности совершает импульсивные покупки.

В результате кратковременное чувство удовлетворения подрывает долгосрочные цели и формирование полезных привычек.

Почему это опасно для похудения

Психологи отмечают, что именно в вопросах питания моральное лицензирование проявляется особенно ярко.

Человек может считать, что заслужил десерт после прогулки или тренировки, хотя потраченные калории оказываются значительно меньше, чем он предполагает. В итоге хорошие привычки не приводят к ожидаемому результату, а вызывают разочарование и чувство вины.

Специалисты советуют перестать воспринимать здоровое поведение как подвиг, который обязательно должен сопровождаться наградой.

Как избежать этой ловушки

Эксперты рекомендуют изменить отношение к полезным привычкам. Вместо принципа «я это заслужил» лучше использовать другой подход: полезные действия являются частью образа жизни, а не исключительным достижением.

Психологи советуют:

не использовать еду в качестве награды за спорт;

оценивать успех по долгосрочным результатам, а не по одному поступку;

помнить, что одна хорошая привычка не компенсирует множество вредных;

формировать систему, а не рассчитывать на силу воли и чувство долга.

Можно ли использовать этот эффект во благо

Некоторые специалисты считают, что осознание механизма морального лицензирования уже помогает снизить его влияние.

Когда человек замечает мысли вроде «я сегодня хорошо поработал, поэтому могу ничего не делать весь вечер» или «я заслужил это, потому что был молодцом», ему легче остановиться и принять более рациональное решение.

Главное — понимать, что хорошие поступки не дают индульгенцию на отказ от собственных целей.

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