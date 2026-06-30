Четыре человека пострадали в ДТП с участием 17 автомобилей в Нижнем Новгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Среди пострадавших есть дети.

В Нижнем Новгороде произошла крупная дорожная авария с участием 17 автомобилей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным инсайдера, автомобили столкнулись в Приокском районе на автодороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека. Среди них — двое детей. Погибших, предварительно, нет. Обстоятельства случившегося выясняются. Движение на участке частично закрыто.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве машина наехала на группу рабочих. ДТП произошло в районе Хамовники. В результате травмы разной степени тяжести получили три человека. Врачи оказали им необходимую помощь на месте.

Также до этого в Саратовской области в результате крупной дорожной аварии погибли шесть человек, еще двое пострадали. По предварительной информации, ДТП произошло под селом Васильевка. Там столкнулись две иномарки. Обстоятельства случившегося выясняются.

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