Корона не прощает болтливых: кто лишился доверия королевской семьи Британии

Фото: www.globallookpress.com/Dinendra Haria

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Рядом с Виндзорами всегда существовал список людей, с которыми отношения испортились, охладели или так и не стали по-настоящему близкими.

Британская королевская семья всегда жила в окружении известных людей. В разные годы рядом с Виндзорами появлялись актеры, музыканты, политики, телеведущие, модельеры и крупные благотворители.

Одни становились желанными гостями королевских приемов, другие — участниками благотворительных проектов, третьи входили в личный круг доверия отдельных членов семьи.

Так, принцесса Диана дружила с музыкантом Элтоном Джоном, певцом Джорджем Майклом и дизайнером Джанни Версаче, а принц Уильям и Кейт Миддлтон поддерживают теплые отношения с футболистом Дэвидом и его супругой Викторией Бекхэм.

Для монархии такие связи важны. Знаменитости помогают привлекать внимание к благотворительности, культурным инициативам и общественным проектам.

Но у дружбы с королевской семьей есть негласные правила. Главное из них — умение хранить дистанцию и молчать о личном.

Дворец может быть вежливым, гостеприимным и даже теплым, но он почти никогда не прощает публичных откровений, скандалов и попыток вынести частные разговоры на обложки газет.

Именно поэтому рядом с Виндзорами всегда существовал и другой список — люди, с которыми отношения испортились, охладели или так и не стали по-настоящему близкими. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Принц Гарри и Меган Маркл: самый громкий семейный конфликт

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Пожалуй, самый известный разрыв последних лет произошел внутри самой королевской семьи.

После отказа от королевских обязанностей в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл дали несколько резонансных интервью, в которых рассказали о конфликтах во дворце, проблемах с психическим здоровьем и расовых предрассудках.

Особенно болезненным для Виндзоров стало интервью Опре Уинфри в 2021 году. После него отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, фактически оказались разрушены, а контакты с другими членами семьи стали минимальными.

Выход мемуаров Гарри «Запасной» лишь усугубил ситуацию, поскольку в книге подробно описывались внутренние конфликты и личные эпизоды из жизни родственников.

Опра Уинфри: человек, который нарушил молчание дворца

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Американская телеведущая Опра Уинфри никогда не конфликтовала с британской монархией напрямую, однако после скандального интервью с Гарри и Меган ее имя прочно ассоциируется с одним из крупнейших кризисов современной королевской семьи.

Во дворце традиционно крайне негативно относятся к публичному обсуждению внутренних проблем.

Поэтому многие королевские эксперты считают, что Опру воспринимают как человека, предоставившего площадку для вынесения семейных конфликтов на весь мир.

Канье Уэст: критика монархии и скандальная репутация

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

Рэпер Канье Уэст неоднократно позволял себе резкие высказывания о британской монархии и самой идее королевской власти.

Хотя прямых отношений между артистом и Виндзорами никогда не существовало, его многочисленные скандалы, антисемитские заявления и провокационные поступки сделали его фигурой, от которой представители дворца предпочитают максимально дистанцироваться.

Подобная осторожность характерна для монархии, которая старается избегать ассоциаций с людьми, способными вызвать общественное возмущение.

Элтон Джон: друг Дианы и критик таблоидов

Фото: legion-media/Avalon.red/B66/Avalon

Сэр Элтон Джон многие годы считался близким другом принцессы Дианы и после ее гибели открыто критиковал британскую прессу, обвиняя журналистов в преследовании принцессы.

Музыкант сохранял хорошие отношения с некоторыми членами королевской семьи и даже был посвящен в рыцари. Однако в последние годы он публично поддержал Гарри и Меган, в том числе предоставив им свой дом во Франции для отдыха.

Такое сближение автоматически сделало Элтона Джона более отдаленной фигурой для той части семьи, которая находится в конфликте с герцогами Сассекскими.

Сара Фергюсон: изгнание длиной в десятилетия

Фото: www.globallookpress.com/Cyril Chateau

Бывшая супруга принца Эндрю Сара Фергюсон долгие годы оставалась персоной нон грата в высшем королевском обществе.

После развода и серии скандалов в 1990-х годах ее фактически отстранили от большинства официальных мероприятий. Особенно болезненно ситуацию воспринимал принц Филипп, который, по сообщениям биографов, категорически не желал видеть бывшую невестку на семейных праздниках.

Лишь после смерти королевы Елизаветы II и ухудшения здоровья короля Карла III отношения постепенно потеплели, а сама Фергюсон вновь стала появляться рядом с членами семьи.

Пирс Морган: от союзника к оппоненту

Фото: www.globallookpress.com/Martyn Wheatley/i-Images

Британский телеведущий Пирс Морган долгое время поддерживал королевскую семью и критиковал Меган Маркл.

Однако его постоянные громкие заявления и публичные споры сделали фигуру журналиста слишком токсичной для монархии. Виндзоры традиционно избегают любых ассоциаций с людьми, которые регулярно оказываются в центре политических или общественных скандалов.

Бывшие друзья и приближенные принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com/Peter Heimsath

Отдельная и очень болезненная для Виндзоров история связана с людьми, которые когда-то входили в ближний круг принцессы Дианы.

При жизни она часто искала поддержки у друзей, сотрудников и доверенных лиц, особенно в годы кризиса в браке с принцем Чарльзом и после развода. Но после ее гибели часть этого окружения стала для дворца источником постоянного напряжения.

Один из самых известных примеров — Пол Бэррелл, бывший дворецкий Дианы. Он долгие годы работал рядом с принцессой и считался человеком, которому она доверяла в быту.

Однако после ее смерти Бэррелл выпустил книгу A Royal Duty, где рассказал о жизни Дианы, ее переживаниях и отношениях с королевской семьей. Для публики это стало очередной попыткой заглянуть за дворцовые стены, но для Виндзоров — нарушением личных границ.

Похожую реакцию вызвали откровения Кена Уорфа, бывшего офицера охраны Дианы. В книге Diana: Closely Guarded Secret он описал годы службы рядом с принцессой и детали ее повседневной жизни.

Особенно чувствительным для дворца было то, что Уорф был не просто знакомым, а человеком из системы безопасности. То есть он имел доступ к тому, что обычно должно оставаться строго закрытым.

Еще одна фигура — Патрик Джефсон, бывший личный секретарь Дианы. В мемуарах Shadows of a Princess он рассказал о работе с ней и о внутренней атмосфере королевского двора.

Его книга добавила к публичному образу Дианы новые подробности, но одновременно усилила раздражение дворца из-за очередной утечки частной истории.

К числу людей, чьи высказывания вызывали интерес прессы, относилась и Симона Симмонс — близкая подруга и духовный целитель Дианы. Она давала интервью и участвовала в проектах о последних годах жизни принцессы, рассказывая о ее страхах, переживаниях и одиночестве.

Отдельно стоит упомянуть Джеймса Хьюитта, бывшего возлюбленного Дианы. Его публичные признания о романе с принцессой стали одним из самых неприятных эпизодов для монархии, потому что касались не только личной жизни Дианы, но и репутации всей королевской семьи.

Для Виндзоров все эти истории стали напоминанием: даже самые близкие люди могут со временем превратить личные разговоры в книги, интервью и документальные фильмы. Поэтому после смерти Дианы дворец еще осторожнее начал относиться к тем, кто получает доступ к частной жизни семьи.

Именно поэтому бывшие друзья и приближенные принцессы занимают особое место среди людей, с которыми королевская семья предпочитает держать дистанцию. Их не обязательно называют врагами, но доверять им как прежде уже невозможно.

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