Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Малыш оказался под завалами поврежденного дома, он умер по дороге в больницу.

Шестимесячный ребенок погиб в результате удара дрона ВСУ в Егорьевске в Подмосковье. Об этом заявил губернатор области Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», — дополнил глава Подмосковья.

Всего, уточняет Воробьев, отражена атака 60 БПЛА неприятеля — в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском-Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные города ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь на 30 июня силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России.

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