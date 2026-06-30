Следы ведут на Украину: подробности о первом теракте в истории Монако

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

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Те, кто устроил взрыв, могли охотиться на «короля контрабанды из Днепропетровска» Вадима Ермолаева.

Власти Монако развернули экстренный план-перехват после первого в истории княжества теракта. Именно так назвал взрыв, произошедший поздним вечером премьер-министр страны. Речь идет о предполагаемом покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева. Он мало известен за пределами Украины и уже несколько лет находится под персональными санкциями режима Зеленского. При этом имеет гражданство Кипра. Но, судя по всему, достать беглого олигарха — как его называют на родине — неизвестные решились даже в одном из самых престижных уголков Европы.

Почему следствие рассматривает версию заказного преступления — расскажет корреспондент «Известий» Кристина Гершвильд. Она сейчас в Монако.

Маленькое княжество в самом сердце Европы этой ночью потряс громкий взрыв, следы которого ведут на Украину. Первый в истории государства теракт произошел в историческом центре столицы — на пороге престижного жилого комплекса рядом с бульваром Мулен. Для привыкших к спокойной жизни местных взрыв стал настоящим шоком.

Злоумышленник оставил рюкзак со взрывчаткой прямо в вестибюле жилого дома. Он попал на камеры видеонаблюдения, но все-таки сумел скрыться от полиции. Из-за теракта в княжестве подняло на ноги всех немногочисленных силовиков. Монако объявили небывалый красный уровень опасности и план-перехват.

«За моей спиной находится один из въездов в княжество Монако. По последним данным, введен красный план перехвата. Усиливают контроль на границе, проверяется практически весь въезжающий транспорт. Правоохранительные органы продолжают поиск человека, который после взрыва скрылся с места преступления», — рассказала корреспондент.

В результате взрыва пострадали три человека — предположительно, члены одной семьи. И семьи очень непростой. Крупнейший французский телеканал BFMTV в прямом эфире заявил — преступник пытался взорвать украинского олигарха Вадима Ермолаева вместе с женой и сыном.

— Да, это король водки, коньяков и контрабанды из Днепропетровска. У него репутация настоящего короля контрабанды. Он живет в Монако, ездит там на Bentley, и за ним уже некоторое время наблюдают. За ним тянется репутация торговца оружием. Это одно из двадцати крупнейших украинских состояний.

Алкоголем и оружием бизнес-интересы олигарха не ограничиваются. Ермолаев был одним из крупнейших застройщиков Украины, проворачивал международные сделки по отмыву десятков миллионов долларов и имел отличные связи на Банковой улице. Но в какой-то момент его интересы пересеклись с интересами Зеленского.

«Ситуация для него изменилась. В отношении Ермолаева были введены персональные санкции указом Зеленского при довольно необычных обстоятельствах. СБУ и Совет национальной безопасности не представили доказательств вины. Поэтому возникли подозрения, что вокруг введения этих санкций могла иметь место коррупционная история или неудавшаяся коррупционная сделка», — пояснил эксперт по терроризму Клод Монике.

Как пишет украинская пресса, Ермолаев также связан с огромной сетью преступных кол-центров. Все это было частью сложной системы днепропетровских преступных группировок, контроль над которыми, разумеется, держала СБУ, с которой олигарх раньше плодотворно сотрудничал.

Вот и французская пресса еще несколько лет назад писала — Ермолаев давно и плотно находится в зоне интереса украинских силовиков.

— Подозрительно? Да. Он, безусловно, находится в поле зрения СБУ. Служба безопасности Украины включила его в список из 84 состоятельных граждан, потенциально покинувших страну.

После конфликта с СБУ и Зеленским Ермолаев принял гражданство Кипра и покинул страну. Но даже это в итоге не помогло. Эксперты полагают, что взрыв в Монако — это след украинских криминальных разборок на высшем уровне. СБУ просто отомстила бывшему бизнес-партнеру за недостаточное желание делиться.

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