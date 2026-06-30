Меланшон призвал Францию выйти из НАТО и начать диалог с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

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Также кандидат в президенты страны выступает за налаживание контакта с Китаем.

Кандидат в президенты, лидер партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Париж должен выйти из НАТО и начать диалог с Москвой. Об этом сообщила газета Le Figaro.

«Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралией, Новой Зеландией и Великобританией для решения проблем азиатско-тихоокеанского регион», — процитировало издание политика.

По мнению Жан-Люк Меланшона, Франция способна помочь урегулировать украинский кризис. Однако для этого нужно решиться на определенные действия. Кроме того, в своей речи политик призвал республику начать активный диалог не только с Россией, но и с Китаем.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Франции потребовали от Евросоюза прекратить финансирование Украины. С таким заявлением выступил другой кандидат в президенты Франции — Флориан Филиппо.

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