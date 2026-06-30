Время отдыхать и анализировать ошибки: когда закончится ретроградный Меркурий

Фото: www.globallookpress.com

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Не повезло? Вините ретроградный Меркурий: что нельзя делать до 23 июля

Любители астрологии вновь подготовились к периоду путаницы, задержек и неожиданных совпадений. С 29 июня начался второй в 2026 году ретроградный Меркурий, который продлится до 23 июля.

Считается, что в это время чаще возникают недопонимания, срываются планы и ломается техника. Однако многие воспринимают этот период как возможность замедлиться и пересмотреть старые решения. Подробнее о том, когда он закончится и что нельзя делать, — в материале 5-tv.ru.

Когда закончится ретроградный Меркурий

Нынешний период ретроградного Меркурия начался 29 июня и завершится 23 июля.

Это второй из трех ретроградов планеты в 2026 году. Первый проходил с 26 февраля по 20 марта, а третий ожидается с 24 октября по 13 ноября.

Что такое ретроградный Меркурий

С астрономической точки зрения никакого движения назад не происходит.

Меркурий продолжает двигаться по своей орбите вокруг Солнца, однако из-за разницы в скоростях движения Земли и Меркурия создается оптическая иллюзия, будто планета замедляется и начинает двигаться в противоположную сторону.

Тем не менее в астрологии этому явлению традиционно придают особое значение.

Считается, что Меркурий отвечает за общение, путешествия, документы, технику и обмен информацией. Поэтому в периоды его ретроградности люди чаще сталкиваются с задержками, недоразумениями и необходимостью возвращаться к старым вопросам.

Что советуют астрологи

Сторонники астрологии рекомендуют в этот период быть внимательнее к важным решениям и не спешить с новыми начинаниями. В частности, они советуют:

избегать крупных покупок и подписания важных контрактов;

внимательно проверять документы, билеты и маршруты поездок;

делать резервные копии фотографий и данных на устройствах;

сохранять терпение в общении с близкими и коллегами;

завершать старые дела вместо запуска новых проектов.

Почему люди продолжают верить в влияние Меркурия

Несмотря на популярность подобных представлений, научных доказательств того, что ретроградный Меркурий влияет на поведение людей или работу техники, не существует.

Психологи объясняют феномен эффектом избирательного внимания: человек лучше запоминает неудачи, которые совпали с астрологическим событием, и не замечает случаев, когда все проходит благополучно.

Тем не менее многие воспринимают ретроградный период как повод снизить темп жизни, заняться самоанализом и вернуться к давно отложенным задачам.

Что можно делать во время ретроградного Меркурия

Если верить астрологам, это благоприятное время для завершения старых проектов, восстановления отношений с друзьями и родственниками, разбора накопившихся дел и переосмысления жизненных целей.

Период также считают подходящим для отдыха, анализа ошибок и подготовки к новым начинаниям после завершения ретрограда.

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