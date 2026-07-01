Время выйти из тени: людям, рожденным в эти четыре месяца, повезет в июле

Фото: www.globallookpress.com/Egon Bömsch

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Звезды обещают больше уверенности, новых знакомств, романтики и приятных совпадений.

Лето может стать временем перемен, ярких встреч и неожиданных возможностей. По мнению астрологов, с окончанием июня особенно удачный период начнется у людей, родившихся в феврале, марте, июле и августе. Именно им звезды обещают больше уверенности, новых знакомств, романтики и приятных совпадений. Об этом сообщил Parade.

Февраль: время выйти из тени

Для рожденных в феврале лето может стать периодом внимания и признания. Люди этого месяца часто кажутся загадочными и немного отстраненными, но теперь обстоятельства будут буквально выводить их в центр событий.

Астрологи считают, что февральским именинникам стоит не прятаться от внимания, а принять его. Впереди могут быть новые знакомства, приглашения, встречи и ситуации, где получится показать свои таланты.

Главное — не сомневаться в себе и не бояться быть заметными.

Март: долгожданная передышка

Для людей, родившихся в марте, первая половина года могла быть напряженной. Накопившаяся усталость, ответственность и внутренние переживания наконец начнут отпускать.

Лето обещает мартовским именинникам больше свободы и легкости. Это время, когда можно позволить себе отдых, спонтанность и радость без постоянного чувства долга.

Астрологи советуют им не пытаться все контролировать и хотя бы ненадолго пустить жизнь на самотек.

Июль: удача окажется рядом

Рожденным в июле астрологи обещают самый удачливый период лета. Для Раков это может быть время заслуженных результатов, а для Львов — начало нового этапа.

Главная сила июля — уверенность. Чем смелее люди этого месяца будут проявлять себя, тем больше возможностей появится вокруг. Удача может проявиться в работе, любви, новых проектах и неожиданных предложениях.

Август: лето без лишних тревог

Для рожденных в августе наступает время общения, радости и легкости. Астрологи считают, что именно люди вокруг сыграют для них важную роль этим летом.

Возможны новые дружеские связи, романтические знакомства и встречи, которые надолго останутся в памяти.

Августовским именинникам советуют меньше тревожиться и больше доверять происходящему: лето может принести им именно тех людей, рядом с которыми станет легче и счастливее.

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