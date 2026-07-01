Можно ли доверять одежде с защитой от солнца? Что говорят дерматологи

Yahoo: одежда с защитой от солнца не может полностью заменить другие способы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Производители обещают, что специальные ткани способны блокировать вредные лучи не хуже косметических средств.

Кремы с SPF давно стали привычной частью летнего ухода за кожей. Однако все большую популярность набирает одежда с защитой от ультрафиолета. Производители обещают, что специальные ткани способны блокировать вредные солнечные лучи не хуже солнцезащитных средств. Но действительно ли это работает? Дерматологи уверяют: при правильном выборе такая одежда может стать надежным союзником в борьбе с фотостарением и раком кожи. Об этом сообщило Yahoo.

Что означает маркировка UPF

Если на одежде указано UPF 50+, это значит, что ткань пропускает лишь около двух процентов ультрафиолетового излучения.

В отличие от SPF, который используется для кремов, показатель UPF оценивает способность материала блокировать как UVA-, так и UVB-лучи. Именно они отвечают за солнечные ожоги, преждевременное старение кожи и повышают риск развития онкологических заболеваний.

Специалисты считают оптимальным выбором одежду с уровнем защиты не ниже UPF 30, а для длительного пребывания на солнце рекомендуют UPF 50+.

Действительно ли такая одежда работает

По словам дерматологов, качественная одежда с маркировкой UPF обеспечивает реальную защиту от солнца.

Особенно полезной она может быть для детей, людей со светлой кожей, большим количеством родинок или повышенным риском развития рака кожи. Кроме того, специальные ткани позволяют реже обновлять солнцезащитный крем на закрытых участках тела.

Однако эксперты подчеркивают: одежда не должна полностью заменять другие способы защиты от ультрафиолета.

Почему обычная футболка защищает хуже

Многие считают, что любая одежда автоматически защищает от солнца. На практике это не совсем так.

Тонкие светлые ткани, особенно белые хлопковые футболки, могут пропускать значительную часть ультрафиолетовых лучей. После намокания их защитные свойства становятся еще ниже.

Специальная одежда с UPF производится из более плотных материалов и проходит лабораторные испытания, подтверждающие заявленный уровень защиты.

На что обратить внимание при покупке

Дерматологи советуют учитывать несколько факторов:

выбирать одежду с маркировкой UPF 30 или UPF 50+;

отдавать предпочтение свободным моделям, поскольку сильно натянутая ткань хуже защищает от солнца;

помнить, что темные и плотные материалы обычно блокируют больше ультрафиолета;

проверять рекомендации производителя по уходу, так как частые стирки могут влиять на защитные свойства некоторых тканей.

Может ли такая одежда заменить солнцезащитный крем

Полностью отказываться от крема специалисты не рекомендуют.

Даже при использовании одежды с UPF открытые участки тела — лицо, шея, кисти рук и ноги — по-прежнему нуждаются в дополнительной защите.

Кроме того, важную роль играют головные уборы, солнцезащитные очки и ограничение пребывания на солнце в часы максимальной активности ультрафиолета.

Актуально ли это для России

Хотя одежду с UPF чаще связывают с жаркими странами и морскими курортами, российские дерматологи также советуют помнить о защите от солнца.

Летом уровень ультрафиолетового излучения в южных регионах России может быть очень высоким, а длительные прогулки, отдых на даче или поездки к морю увеличивают риск солнечных ожогов и фотостарения кожи.

Поэтому легкая одежда с защитой от ультрафиолета может стать удобной альтернативой постоянному обновлению крема, особенно для детей и людей с чувствительной кожей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.