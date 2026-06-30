Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

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На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

За ночь и утро 30 июня силы ПВО России перехватили 50 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

С 03:53 до 05:40 утра по московскому времени были уничтожены 50 дронов ВСУ, направляющихся на столицу. Глава города отметил, что на месте падения обломков всех сбитых беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека погибли в результате удара беспилотников ВСУ по Донецкой Народной Республики. Кроме того, 13 человек получили ранения. Атакованы были сразу несколько населенных пунктов региона. Среди них жители Старобешевского, Новоазовского, Красноармейского, Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов, а также Донецка и Дебальцево.

Также повреждения получили: один жилой дом, автобус, легковой автомобиль и два грузовых, а еще пять объектов инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.