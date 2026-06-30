Со знаком «минус»: почему на зарубежных маршрутах падает пассажиропоток

Фото: www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON

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Негативная тенденция коснулась и внутренних направлений.

Огромный спрос на авиаперевозки по зарубежным направлениям в начале этого года испарился с приходом весны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные Росавиацией.

В материалах говорится, что международный пассажиропоток в марте упал на 0,7% процента — до 2,037 миллиона человек. В апреле эта тенденция только ускорилась — до 3,1% (до 2,08 миллиона). Это при том, что в январе был зафиксирован рост в 9,1%, а в феврале — в 2%.

Но отрицательная динамика фиксировалась не только на внешнем направлении — в марте российские авиакомпании перевезли по внутренним рейсам 2,73 миллиона человек — на 3,1% меньше прошлогодних показателей. В апреле показатель составил 6,13 миллиона (минус 2,5%).

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» отметили, что за первые четыре года удалось перевезти 3,4 миллиона человека, что на 15% больше, чем в 2025 году. В компании S7 подтвердили небольшой спад, который был вызван началом конфликта на Ближнем Востоке, однако в апреле все восстановилось.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, основной причиной падения показателей весной стал ближневосточный кризис, который затронул не только рейсы в ОАЭ и Израиль, но и Египет.

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