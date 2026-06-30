«Меня заставили»: Цискаридзе о неожиданном успехе автобиографии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балетмейстер был уверен, что его труд не понравится поклонникам.

Народный артист России Николай Цискаридзе никогда не собирался писать автобиографию, которая в итоге обрела успех. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

По словам балетмейстера, взяться за мемуары его вынудили обстоятельства, связанные с пандемией. При этом он был уверен, что его работу не примут читатели.

«Если бы не пандемия, я бы никогда не написал, не начал писать автобиографию. Меня просто заставили, потому что было время, и мы сидели дома. Я говорил: „Кому это надо? Это никому не надо“. А оказалось, что это успешно», — сказал Николай.

Говоря о советах поклонников обзавестись дневником кинопутешествий, Цискаридзе заявил, что сейчас ни над чем не работает.

Артист также отметил, что публичные события ему некомфортны и предпочел бы остаться дома.

«Для меня это все очень некомфортно, я лучше посидел бы на диване. Но просто так как я молодой артист и так высоко оценили то, что я сделал, для меня безумно приятно», — со смехом ответил он.

Ранее Цискаридзе высказал свое мнение насчет спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.