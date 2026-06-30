«Маленький чугунный я»: что Александр Пушной забрал со съемок «Галилео»

Александр Пушной: у меня дома стоит такой маленький чугунный я с гитарой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

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Программу закрыли в 2013 году, но ведущий ценит любовь зрителей.

Телеведущий и музыкант Александр Пушной до сих пор хранит необычный сувенир, оставшийся у него после работы над научно-популярной программой «Галилео». Об этом он рассказал 5-tv.ru после шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

По словам Пушного, во время съемок авторы передачи нередко использовали его образ, чтобы наглядно показать различные производственные процессы. Так, однажды из него делали торт, в другой раз — вафли, однако такой реквизит ведущий никогда не забирал себе.

Исключением стал выпуск, посвященный чугунному литью. Именно тогда для съемок изготовили небольшую чугунную фигурку Пушного с гитарой.

«Помню, я говорю: „А что, никому не надо, что ли?“ Они говорят: „Нет“. Я себе забрал. И поэтому у меня дома стоит такой маленький чугунный я с гитарой. Это все, что я успел стырить оттуда», — рассказал телеведущий.

При этом Пушной отметил, что главной ценностью для него остаются не реквизит и не памятные вещи, а воспоминания о работе над проектом и любовь зрителей, которая не угасла спустя годы.

«Программу закрыли в 2013 году, сегодня уже 2026-й — прошло 13 лет. И радость, конечно, в том, что мы это делали и кому-то это до сих пор надо», — заключил он.

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