Покушение на украинского олигарха в Монако: взрыв у дома, пострадала вся семья

Фото, видео: Reuters/Manon Cruz; 5-tv.ru

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На камеры попал человек, оставивший рюкзак у входа.

В Монако выясняют обстоятельства покушения на семью украинского олигарха. Взрыв в его доме прогремел несколько часов назад. На камеры видеонаблюдения попал человек, который оставил рюкзак у входа в дом.

По данным местных СМИ, речь идет о Вадиме Ермолаеве, который входит в топ-100 самых богатых людей Украины. Его связывали в том числе с кибермошенничеством и подпольными колл-центрами. Бизнесмена даже задерживали за отмывание денег, но он смог бежать.

Сам олигарх и его супруга сейчас в критическом состоянии. Также серьезно пострадал подросток, находившийся в доме. Он в стабильно тяжелом состоянии. Власти Монако квалифицируют взрыв как теракт.

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