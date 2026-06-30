Винная пробка и сонаты Бетховена: как Антон Шагин борется с волнением

Антон Шагин борется с волнением с помощью винной пробки и музыки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артист отверг практику выпивать алкоголь перед выступлениями.

Актер Антон Шагин даже спустя годы испытывает волнение перед выходом на сцену, борется с этим при помощи двух методов. Лайфхаками он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Артист перед каждым выступлением делает речевую подготовку, проговаривая различные скороговорки с зажатой между зубами винной пробки. Он подчеркнул, что этому приему он научился в школе-студии МХАТ.

«Пробка от вина стабилизирует челюсть и скороговорки, которые ты с этим 10-15 минут произносишь, это является залогом того, как ты выйдешь на сцену, чтобы каждое слово доходило до зрителя», — сказал актер.

Второй способ избавиться от напряжения — музыка. Шагин отметил, что классические произведения, в частности, сонаты великого композитора Людвига ван Бетховена, помогают побороть волнение.

Кроме того, артист не одобряет практику потребления алкоголя перед выходом на сцену.

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