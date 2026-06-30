Никакого оправдания: Белоруссия призвала осудить Киев за атаку на автобус с детьми

Белоруссия призвала мир осудить киевский режим за атаку на автобус с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Минск также потребовал привлечь боевиков ВСУ к ответственности.

Мировое сообщество должно осудить киевский режим за атаку на автобус в Брянской области. Об этом заявил постпред Белоруссии при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совбеза ООН.

Дипломат отметил, что действия ВСУ угрожают международной безопасности. Он подчеркнул, что преступники, совершившие теракт, должны быть привлечены к ответственности. Рыбаков также призвал ООН отреагировать на действия киевских боевиков, которым нет оправдания.

«Это преднамеренный акт насилия и агрессии, направленный против гражданского населения, против детей, которые ехали отдыхать и заниматься спортом», — подчеркнул постпред.

Заседание Совбеза ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области прошло 29 июня по просьбе белорусской стороны. Обращение Минска поддержала Россия.

Ранее исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева обвинила международную организацию в отсутствии смелости высказаться против Киева. Она добавила, что действия ВСУ показывают, что военная стратегия Украины заключается в нападениях на мирных граждан.

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