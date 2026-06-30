«Не та эстетика»: Цискаридзе оценил спектакль «Гамлет» с Борисовым

Цискаридзе: эстетика у нового Гамлета не та, но артисты сыграли прекрасно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Балетмейстеру больше запомнилась постановка с Евгением Мироновым, однако любой «Гамлет» должен жить.

Нашумевшая постановка «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым не совпала с ожиданиями народного артиста России Николая Цискаридзе. Своими эмоциями от увиденного спектакля он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на XXXV церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот».

Балетмейстер отметил, что эстетика спектакля — не совсем то, что он хотел бы видеть. При этом Цискаридзе, исходя из своего зрительского опыта, высоко оценил работу артистов.

«Прекрасно работают артисты. Это не та эстетика, которую я бы хотел видеть конкретно в Гамлете. <…> Но, почувствовав немножко драматическое закулисье, увидев, как это делается, я могу сказать, насколько честно работают все», — сказал Николай.

Говоря о том, какой «Гамлет» ему больше запомнился, Цискаридзе назвал постановку с известным актером Евгением Мироновым от Робера Лепажа. Он подчеркнул, что этот спектакль ему откликнулся потому, что он был поставлен по-балетному. Он также выразил сожаление, что его перестали показывать.

«Я смотрел много разных спектаклей (Гамлета — прим.ред.). Не могу сказать, какой очень пришелся по душе, но когда я сам для себя выбираю, я понимаю, что спектакль в котором играл Женя Миронов, наверное, больше всех мне, как артисту балета, зашел, потому что он был очень по-балетному поставлен», — заявил артист, при этом добавив, что «каждый Гамлет имеет право на жизнь».

Отдельно Николай высказался о проблеме спекулянтов билетами, которые активно действовали вокруг билетов на премьеру «Гамлета». Он призвал бороться с сайтами, которые предлагают такие услуги. Балетмейстер также добавил, что в эпоху постоянных блокировок перекупщики не должны зарабатывать на театрах.

Ранее актер Алексей Гаврилов связал критику «Гамлета» со стороны некоторых деятелей культуры с их «творческой завистью».

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