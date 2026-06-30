«Грусть должна присутствовать»: Хабенский об эмоциях вечера памяти Золотовицкого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Мероприятие было посвящено 65-летию со дня рождения прославленного деятеля.

Какие эмоции у зрителей оставил вечер «Мой друг Игорь Золотовицкий»? Народный артист России Константин Хабенский считает, что люди после мероприятия могут уйти с частичкой грусти. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Мне кажется, что здесь, естественно, грусть должна присутствовать. Даже если люди улыбаются, они не улыбаются радости того, что у них было в жизни и грусть того, что, к сожалению, это осталось позади», — сказал актер.

Вечер памяти прошел в МХТ имени А. П. Чехова и был посвящен 65-летию со дня рождения заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января этого года. Причиной его смерти стал рак желудка. В мероприятии также приняли участие актер Юрий Стоянов и драматург Евгений Гришковец.

Ранее Хабенский назвал свои отношения с Золотовицким «дружественными и фантазийными», которые были основаны не только на совместной работе, но и человеческом взаимопонимании.

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