Костюм какашки Томми Кэша шокировал гостей Недели высокой моды в Париже

Фото, видео: Reuters/Tom Nicholson; 5-tv.ru

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Певец дополнил образ пакетом с желтой жидкостью.

Эстонский певец показал новые грани стиля на Неделе высокой моды в Париже. Томми Кэш нарядился в костюм, который обычно портит весь праздник. Образ оказался настолько реалистичным, что окружающие морщились, когда проходили мимо.

Образ дополнял пакет с желтой жидкостью, которую артист периодически отпивал. У Кэша был самый запоминающийся костюм, хотя многие обратили внимание и на новую коллекцию Adidas. Три полоски раздули олимпийки до состояния «сложно двигать руками».

А на ноги заставили надеть, якобы, тренировочную обувь, но в ней даже передвигаться сложно. И несмотря на любовь нашей молодежи к вещам Adidas, на районе в таком точно нельзя появляться.

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