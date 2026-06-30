Крупнейший в мире эксперимент на паузе: остановлен большой адронный коллайдер

Большой адронный коллайдер остановлен на четыре года

Фото, видео: www.globallookpress.com/Xu Jinquan; 5-tv.ru

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Перезапуск установки запланирован на 2030 год.

Самый мощный в мире ускоритель частиц прекратил работу. Большой адронный коллайдер сегодня остановили и готовят к модернизации.

Как сообщили в Европейской организации ядерных исследований, в нем заменят магниты и установят системы, повышающие частоту столкновения частиц.

Это позволит ученым собирать больше данных. Перезапустить установку планируют к 2030 году. Она получит также новое название — «Большой адронный коллайдер высокой светимости».

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