«Надежнее швейцарского банка»: в Чувашии судят организаторов финансовой пирамиды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Жертвами компании «Благодать» стали полторы тысячи человек.

А сейчас об уголовном деле в отношении организаторов самой крупной финансовой пирамиды в истории Чувашии. Муж с женой похитили около миллиарда рублей у вкладчиков, которым традиционно обещали высокие проценты. Разбогатев, глава семейства даже попытался прорваться во власть, но такого количества жалоб на себя явно не ожидал. Подробности в материале корреспондента «Известий» Анастасии Харченко.

Лейтенант, филантроп и просто хороший человек. Все это про Игоря Нарышкина. Да и его компания — «Благодать» — даже звучит надежно.

«Показалось, что он опытный финансовый аналитик. Человек умеет, скажем так, аккумулировать и зарабатывать», — сказал пострадавший вкладчик Александр Харитонов.

И этот человек вполне грамотно обманул Александра больше чем на полмиллиона.

«Добрый день, мой неблагодатный клиент, который не доверяет мне и моему финансовому холдингу «Благодать», — такое письмо от Нарышкина получали «неблагодатные» инвесторы, которые пытались вернуть свои деньги.

В нем вкладчиков компании называют членами семьи. Но семья, однако, оказалась неблагополучной. Такое получили и Литовы, лишившиеся двух миллионов рублей.

«Да, я ему позвонил лично на его номер. Но он там обругал нас. Все, на этом никаких я вам денег не отдам. Куда хотите, обращайтесь. Хоть в прокуратуру, хоть в следственный комитет», — сказал пострадавший вкладчик Александр Литов.

Такие смелые заявления Игорь Нарышкин делал, потому что уверен, что с деньгами и связями сможет решить любые проблемы.

За 12 лет он вместе с женой создал восемь фирм, и все под одним именем — «Благодать». Но «корабль» с таким, казалось бы, светлым названием каждый раз почему-то тонул. Компании постоянно закрывали по решению налоговой, но они открывались вновь. Всего из-за «Благодатей» вкладчики потеряли почти миллиард рублей. Пострадавших — полторы тысячи человек.

«У нас была такая ситуация, что мужу надо было срочно операцию делать. Я Мише позвонила, потому что до этого не могли дозвониться до Нарышкина. Позвонила сыну. Так и так объяснила сыну. Говорит, дайте хотя бы на операцию. Нам отказали», — сказала пострадавшая вкладчица Ирина Ильина.

Главный аргумент Нарышкиных: денег нет. Тем временем владелец финансовой компании, судя по его соцсетям, ни в чем себе не отказывал. Дорогие рестораны, постоянные заграничные путешествия. Не жизнь, а благодать!

«Компания работала по классической схеме финансовых пирамид. Вкладчики отдавали деньги, и им их действительно возвращали с большим процентом. Затем инвесторы привлекали в проект своих знакомых и снова вкладывались, но уже пополнялся только кошелек организатора. А жертвы оставались ни с чем», — сообщила корреспондент Анастасия Харченко.

Клиентов завлекали как могли. На сайтах и в группах в социальных сетях множество ярких заголовков, громких обещаний: «Благодать — надежнее, чем швейцарский банк».

«А знаете, что самое интересное? Они выплачивают до 60 процентов годовых», — говорится в рекламном ролике.

Действительно, любопытно. Сумасшедшие проценты, доходность в два-три раза выше, чем в банках, — условия волшебные. Но этот сыр уж больно заманчив, потому что хранится в мышеловке.

«Ни один из легальных инструментов такую доходность не дает. Более того, люди, когда смотрят на такую доходность, они не понимают, что здесь заложены огромнейшие риски», — сказал управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

На эту мысль вкладчиков не натолкнули и эти фотографии Нарышкина, на них он показывает, судя по всему, свой любимый жест. Доверие к нему все равно оставалось, ведь он даже был депутатом в 2016-м, хоть и не скрывал, что это место он пытался купить. Жертвам словно пускали пыль в глаза — все признаки мошенничества были налицо.

«Во-первых, сам факт высокой доходности. Во-вторых, непрозрачность механизмов обеспечения этой доходности. В-третьих, отсутствие статистики по сделкам. И в-четвертых, достаточно часто организаторы финансовых пирамид пропагандируют некоторую срочность», — сказала руководитель образовательной программы магистратуры «Бизнес-психология» Мария Гагарина.

Расследование по делу Нарышкиных началось шесть лет назад, тогда у них арестовали имущество на 27 миллионов. Только сейчас уголовное дело наконец дошло до суда. Игоря Нарышкина заключили под стражу, а его жену отправили под домашний арест. В их схеме была тишь, гладь да благодать, но только за решетку они могут попасть громко.

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