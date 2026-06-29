РФ в ООН обвинила Запад в сокрытии своего участия в конфликте

Фото: Telegram/Егор Ковальчук/E_V_Kovalchuk

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Речь идет об атаке ВСУ на автобус с футбольной командой из Белоруссии.

Разговоры западных стран о защите территориальной целостности Украины являются лишь прикрытием собственного соучастия в происходящем. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами.

«Разговоры о защите территориальной целостности Украины служат лишь дежурной ширмой для прикрытия собственного соучастия», — сказала она.

По словам дипломата, западные государства прекрасно понимают, что поставляемое Киеву оружие используется не для защиты демократии, а для ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Несмотря на это, как отметила Евстигнеева, новые партии вооружений продолжают поступать Украине.

Удар ВСУ по автобусу с гражданами Белоруссии

Украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области. Спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла сопровождавшая группу женщина. Еще восемь человек получили ранения, среди них шестеро несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина активно пытается реализовать свою давнюю мечту — втянуть НАТО в конфликт с Россией. Киевский режим надеется таким образом спасти свое положение на поле боя.

Дипломат охарактеризовала эти планы как нереалистичные, по ее словам, они не имеют шанса на успех.

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