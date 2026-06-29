Три человека погибли в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще 13 жителей получили ранения.

Три мирных жителя погибли, еще 13 получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на своей странице в мессенджере МАКС.

«Три человека погибли, еще тринадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за ударных дронов ВФУ», — написал он.

По словам руководителя региона, жертвами удара по Старобешевскому муниципальному округу стали трое мужчин. Кроме того, тяжелые ранения получила женщина, также еще один мужчина был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

Под ударами оказались сразу несколько населенных пунктов республики. Ранения получили жители Старобешевского, Новоазовского, Красноармейского, Великоновоселковского и Мангушского муниципальных округов, а также Донецка и Дебальцево.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления!» — написал Пушилин.

Кроме того, повреждены жилой дом, автобус, два грузовых и легковой автомобили, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате минометного обстрела ВСУ в Каховке Херсонской области пострадал многоквартирный дом, несколько квартир полностью выгорели. Один человек получил осколочное ранение и был госпитализирован.

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