Захарова: НАТО и Украина готовятся создать оружие для поражения авиабаз РФ
Фото: www.globallookpress.com/Andreas Franke
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Это дает Москве право внимательнее следить за предприятиями, которые создают такие технологии.
Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», — отметила она.
По словам дипломата, такую информацию российская сторона получила после изучения материалов, опубликованных на официальных интернет-ресурсах структур НАТО, включая представительство альянса на Украине.
Новые разработки будут полностью автономными, смогут работать без постоянного контроля человека, а также планируется использовать искусственный интеллект.
В МИД России подчеркнули, что подобные инициативы дают российской стороне дополнительные основания уделять повышенное внимание предприятиям, которые участвуют в разработке и производстве этого оружия.
«НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в роли испытательного полигона», — подчеркнула Захарова.
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