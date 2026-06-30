Пашинян рассчитывает на скорую встречу с Путиным

Пашинян заявил, что рассчитывает на контакты с Путиным в ближайшее время

Фото: www.globallookpress.com/Russian Foreign Ministry's offi

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Точная дата встречи пока не определена.

Контакты премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время. Об этом глава армянского правительства заявил после заседания правления партии «Гражданский договор», отвечая на вопросы журналистов.

«То, что он сказал „короткое время“ на встречах лидеров стран, — это не неделя, не один день. То есть в ближайшее время будут контакты. Не было назначенного дня», — заявил Пашинян.

Политик ранее говорил о своем намерении приехать в Москву после парламентских выборов в Армении, чтобы обсудить с Путиным текущие вопросы.

Он также отверг идею о том, что их встреча может произойти во время заседания Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Пашинян отметил, что в этом мероприятии участвуют премьер-министры, а не президенты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин и Никол Пашинян в последний раз встречались в Москве 1 апреля. Тогда стороны обсудили двусторонние отношения, вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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