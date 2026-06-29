В Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Участников конфликта передадут следователям для дальнейшего разбирательства.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые напали на инспектора ДПС во время оформления ДТП в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ходе мониторинга социальных медиа в сети Интернет мои коллеги из столичной полиции выявили публикацию, на которой запечатлено агрессивное поведение неизвестных по отношению к сотруднику Госавтоинспекции, прибывшему для оформления дорожно-транспортного происшествия», — сказано в сообщении Волк.

Предварительно установлено, что ДТП произошло на улице Маросейка. Один из участников аварии обратился в службу «102», после чего на место прибыл сотрудник полиции для оформления происшествия.

«Во время разбирательства представители одной из сторон конфликта начали вести себя агрессивно по отношению к полицейскому, препятствуя его законным действиям», — добавила официальный представитель МВД.

Оперативники УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве установили личности всех участников конфликта. В результате двоих подозреваемых, граждан 2006 и 2008 годов рождения, задержали на территории Московской области.

В ближайшее время задержанных передадут в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве автомобиль сбил группу дорожных рабочих. В результате происшествия травмы получили три человека.

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