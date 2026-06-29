Галузин: приемлемый переговорщик от Евросоюза — тот, кто не делал гнусностей РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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По словам дипломата, такой человек может появиться лишь в том случае, если станет востребован.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров только с тем представителем Евросоюза, чья репутация не запятнана антироссийскими выпадами. Об этом он сообщил в интервью RTVI.

«Для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период», — заявил Галузин.

По его мнению, такой человек может появиться лишь в том случае, если его посреднические услуги действительно станут востребованы.

Ранее президент Владимир Путин прямо указывал на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера как на идеальную фигуру для диалога с Западом, объясняя это тем, что ему «можно доверять». Однако действующие власти Германии и глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергли эту инициативу. Каллас предложила на роль переговорщика саму себя, что вызвало критику внутри ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, назвал отказ от кандидатуры Шредера ошибкой и призвал вернуться к этой идее для запуска мирного процесса.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что Кая Каллас умудрилась вывести из себя весь Евросоюз, что грозит ей полной потерей власти.

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