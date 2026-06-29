«В Год семьи я создал новую семью»: SHAMAN ответил на упреки из-за развода

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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По словам певца, гораздо честнее было расстаться, чем сохранять видимость счастливого брака.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, предельно откровенно ответил на обвинения в непатриотичности из-за развода с Еленой Мартыновой, случившегося в Год семьи, и объяснил, что его роман с Екатериной Мизулиной начался лишь спустя несколько месяцев после расставания. Об этом он заявил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», где присутствовал корреспондент 5-tv.ru.

«Вы говорите: подождать. А чего подождать? Попробуйте ответить на этот вопрос. Подождать чего? Подождать, когда закончится Год семьи, а потом развестись? Ну, согласитесь, это как-то странно звучит. SHAMAN — тоже живой человек, у него есть сердце, и сердцу не прикажешь», — эмоционально обратился артист к журналистам.

Ярослав признался, что, пойди он на поводу у общественного мнения и сохрани видимость брака до конца года, то предал бы самого себя.

«Представляете, если бы я действительно сделал это так, как требовала ситуация, вот именно тогда бы я и был тем самым бездушным патриотом, который тупо отрабатывает повестку. В личной жизни важны не даты. В личной жизни важны люди», — подчеркнул Дронов.

Исполнитель хита «Я русский» детально восстановил хронологию событий, чтобы раз и навсегда снять с Екатерины Мизулиной клеймо «разлучницы». По его словам, брак с Еленой Мартыновой фактически распался еще в начале осени.

«Мы с Еленой в сентябре подали на развод, фактически с сентября не жили вместе. А с Катериной (Екатериной Мизулиной. — Прим. ред.) начали встречаться только в самом конце декабря. То есть прошло несколько месяцев», — уточнил Shaman.

Он подчеркнул, что информация о разводе появилась в публичном поле лишь в конце сентября, и многие, не разобравшись, начали обвинять его новую возлюбленную. Более того, музыкант напомнил, что, несмотря ни на что, он все же создал семью в тот самый год, который был объявлен в России Годом семьи.

«Мы поженились с Катериной. То есть фактически в Год семьи я создал новую семью. Какие вопросы?» — парировал он.

Особенно остро Ярослав отреагировал на критику, направленную на его избранницу.

«Мне просто накипело, обидно, что некоторые ставят на Кате клеймо разлучницы, не разобравшись в ситуации. Не надо меня ранить — уже невозможно ранить. Не раньте моих близких, мое окружение. Потому что мне за них обидно. И мне как мужу хочется за это вступиться», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN объяснил, почему не находится в зоне СВО.

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