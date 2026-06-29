SHAMAN заявил, что патриотизм вырвался из клетки в 2022 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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По словам артиста, он помог отбросить стереотипы, которые цепляли на людей, любящих Россию.

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) заявил, что критика патриотизма загоняет человека в искусственные рамки. Об этом певец сказал на пресс-конференции в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Они (западная пропаганда и либеральные СМИ. — Прим. ред.) поставили клеймо на слове „патриот“, надели на него наручники и посадили в клетку, которую назвали ограничения. Я не понимаю, почему я это должен терпеть? Раньше таких, как я, называли ватниками, смеялись, шутили, по любой удобной ситуации подкалывали. Но, слава богу, все изменилось в 2022 году, когда патриотизм вырвался из клетки, а я подарил ему голос», — сказал артист.

По словам SHAMAN, в общественном пространстве долгое время существовал стереотип, что патриот якобы не может пользоваться современными технологиями, носить модную одежду, жить в большом городе или добиваться успеха. Певец иронично описал такую картину, отметив, что, если следовать подобной логике, человеку остается лишь уйти жить в лес, отказаться от благ цивилизации и тихо петь «под свечечку» в старой избушке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN впервые вышел на сцену в четыре года в родном Новомосковске, где и началась его концертная деятельность.

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