SHAMAN ответил на слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Ярослав заявил, что СМИ приняли за торжество обычный семейный ужин.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, опроверг слухи о своей тайной свадьбе с общественным деятелем Екатериной Мизулиной.

«Мы на диване по вечерам лежим, просто ухохатываемся от этих новостей и не знаем, что делать. Либо нам тайно жениться, либо нам тайно разводиться», — заявил SHAMAN на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Артист отметил, что сообщения о якобы состоявшейся тайной свадьбе не соответствуют действительности. Он напомнил, что официальная регистрация отношений произошла еще в ноябре прошлого года в Донецке, а последние публикации СМИ вызвали у него лишь улыбку.

«Вы уже определитесь, вы нас жените или разводите в конце концов?» — обратился певец к журналистам.

По словам Дронова, поводом для новых слухов стал обычный семейный ужин, который прошел в кругу родственников и не носил никакого тайного характера.

«У нас был обычный ужин с родственниками. И, в общем-то, не тайный», — подчеркнул артист.

Комментируя присутствие на встрече Григория Лепса, SHAMAN пояснил, что они регулярно видятся, общаются и проводят время вместе, поэтому в этом также не стоит искать скрытый смысл.

Издание ранее StarHit писало, что в июне SHAMAN и Екатерина Мизулина якобы сыграли тайную свадьбу одном из ресторанов на Патриарших прудах. На встречу пригласили только самых близких: среди гостей были мать Екатерины, экс-сенатор Елена Мизулина, а также народный артист России Григорий Лепс.

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