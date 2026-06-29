«Пора менять заголовки»: SHAMAN поставил точку в спорах о «кремлевском проекте»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ярослав уверен, что его творчество и сценический образ невозможно было создать по чьему-либо указанию сверху.

Заслуженный артист РФ SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) отверг слухи о том, что он является «кремлевским проектом», и назвал себя «кремлевской звездой».

«Я уже давно не „кремлевский проект“. А „кремлевская звезда“. Пора уже, друзья, менять заголовки», — заявил артист на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

По словам артиста, подобные формулировки используют для того, чтобы очернить его. Он отметил, что многие исполнители участвуют в государственных мероприятиях, однако подобное «звание» получают далеко не все.

«Кремль песни пишет или образы придумывает? Или действительно говорит, как я должен себя вести, что говорить, а что не говорить?» — задался вопросом Дронов.

Певец подчеркнул, что если бы его образ действительно создавался искусственно, он выглядел бы совершенно иначе. По его словам, в таком случае не было бы ни дредов, ни кожаных штанов, ни сценического имени SHAMAN.

«Искусственно создать такой проект в пробирке невозможно», — заявил артист.

Главным доказательством своей самостоятельности Дронов назвал поддержку зрителей. По его словам, без народной любви подобный артистический путь был бы невозможен.

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