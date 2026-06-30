Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка за призывы к экстремистской деятельности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Он пропагандировал насилие в отношении людей определенной национальности.

Сотрудниками ФСБ задержан местный житель за призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР пресечена противоправная деятельность жителя города Донецка, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности», — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что для своей агитации мужчина использовал мессенджер Telegram. Там в общедоступном чате он публиковал призывы к насилию в отношении людей определенной национальности.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета задержали подростка. Он являлся создателем и администратором одного из крупнейших международных интернет-сообществ сторонников запрещенных в России террористических организаций. Его деятельность курировалась украинскими кураторами.

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